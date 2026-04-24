24 апреля, 14:36

Садист из Новой Москвы ответит перед судом за собаку Симу, которую украл и убил ради жира

67-летний мужчина в Новой Москве похитил и зверски убил бордер-колли

Сима. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сима. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Щербинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего мужчины, который обвиняется в краже и жестоком убийстве домашнего питомца. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 7 ноября 2025 года фигурант находился около гаражного бокса ГСК на улице Флотской в Новой Москве. Там он похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима, принадлежавшую местному жителю, после чего посадил животное в автомобиль и скрылся с места преступления.

Злоумышленник вывез пса в безлюдное место, взял из машины нож и молоток и убил животное. Ему инкриминируют кражу с причинением значительного ущерба, а также жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершённое из хулиганских побуждений и с применением садистских методов. Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.

Собака, драка и трагический финал: Омичка умерла спустя месяц после нападения неадекватов с псом

Напомним, 67-летний Сергей Пай заявил на допросе, что убил Симу ради жира — таким образом он собирался вылечить свою семью от затяжной «непонятной простуды». Семья Пай оказалась в центре громкого уголовного дела о похищении домашних животных после ряда обвинений от владельцев собак в краже их питомцев. Местные предполагали, что целью была дальнейшая продажа в качестве мяса для корейских ресторанов. Последним известным инцидентом стало как раз похищение шестилетней бордер-колли по кличке Сима.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юрий Лысенко
