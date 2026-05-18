«Рубил по голове и спине»: В Подмосковье живодёр с секатором напал на соседского щенка
Житель Химок порубил секатором щенка сенбернара во время драки собак
Обложка © Telegram / Mash
В подмосковных Химках владелец немецкой овчарки порубил садовым секачом спину и голову годовалому щенку сенбернара. Об этом сообщает Mash.
Пострадавший щенок. Видео © Telegram / Mash
Хозяин сенбернара по кличке Мишка рассказал, что их 48-летний сосед Антон постоянно травил свою овчарку на пса. Он отвязывал её с поводка и пускал на чужую территорию, провоцируя конфликты.
Накануне мужчина проходил мимо соседского двора со своей собакой и секачом. Ворота были открыты из-за уборки.
Собаки сцепились. Тогда Антон начал рубить сенбернара по спине и голове. Хозяин Мишки пытался оттащить питомца и чуть сам не пострадал.
Щенок потерял много крови, сейчас его восстанавливают ветеринары. Со слов соседей, Антон — частый задира, который лезет в драки к местным и занимается самоуправством. Комментировать ситуацию он отказался.
Ранее Life.ru писал, что жителю Приморья, чью собаку загрыз тигр, подарили щенка в качестве компенсации. Программа компенсации ущерба от действий редкого хищника создана для того, чтобы у граждан не возникало желания мстить тигру за потерю скота или домашних питомцев. В начале 2026 года центр уже компенсировал жителям двух краёв ущерб за 2024–2026 годы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.