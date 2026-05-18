«Рубил по голове и спине»: В Подмосковье живодёр с секатором напал на соседского щенка

В подмосковных Химках владелец немецкой овчарки порубил садовым секачом спину и голову годовалому щенку сенбернара. Об этом сообщает Mash.

Пострадавший щенок.

Хозяин сенбернара по кличке Мишка рассказал, что их 48-летний сосед Антон постоянно травил свою овчарку на пса. Он отвязывал её с поводка и пускал на чужую территорию, провоцируя конфликты.

Накануне мужчина проходил мимо соседского двора со своей собакой и секачом. Ворота были открыты из-за уборки.

Собаки сцепились. Тогда Антон начал рубить сенбернара по спине и голове. Хозяин Мишки пытался оттащить питомца и чуть сам не пострадал.

Щенок потерял много крови, сейчас его восстанавливают ветеринары. Со слов соседей, Антон — частый задира, который лезет в драки к местным и занимается самоуправством. Комментировать ситуацию он отказался.

