Жителю Приморья, чью собаку загрыз тигр, подарили щенка в качестве компенсации

Жителю Пожарского района Приморского края подарили щенка в качестве компенсации после того, как его прежнюю собаку задавил амурский тигр. Об этом сообщается в канале центра «Амурский тигр» в МАКСЕ.

В этом году человек уже потерял животное той же породы. Щенка купили у заводчика в официальном питомнике и передали пострадавшему.

Программа компенсации ущерба от действий редкого хищника создана для того, чтобы у граждан не возникало желания мстить тигру за потерю скота или домашних питомцев. В начале 2026 года центр уже компенсировал жителям двух краёв ущерб за 2024–2026 годы.

Людям передали четырёх лошадей, двух бычков, пять коз, трёх собак и пони. По некоторым эпизодам пострадавшие попросили корма для животных, сено, овёс, комбикорм, а также газовую плиту и генератор.

Ранее в Хабаровском крае специалисты отловили амурского тигра, который регулярно выходил к людям в районе села Пушкино Бикинского района. Зверя отловили 7 мая вблизи посёлка. В краевом управлении охотничьего хозяйства уточнили: это самец, ему больше семи лет. Во время первого осмотра явных повреждений у него не обнаружили.