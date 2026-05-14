В Хабаровском крае спасли детёныша изюбра, мать которого растерзал тигр

В Хабаровском крае на лесовозной трассе в районе имени Лазо спасли одинокого детёныша изюбра. Малыш просидел у дороги трое суток, сообщает 360.ru. По данным издания, проезжающие мимо водители заметили оленёнка и отвезли его в зоосад «Приамурский».

Там специалисты установили, что животному всего около месяца, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Позже сотрудники охотничьего хозяйства нашли неподалёку следы тигра. Вероятно, хищник убил мать-олениху, оставив детёныша одного.

