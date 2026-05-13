Строить гнездо сложно: Учёные поймали гавайских птиц на дерзких кражах

Некоторые птицы предпочитают не искать материалы для гнезда с нуля, а воровать их у соседей. Учёные выяснили это, наблюдая за гавайскими цветочницами — редкими певчими птицами, которые живут в лесах на острове Гавайи, пишет New York Times.

Исследователи изучали гнёзда трёх видов цветочниц с помощью GPS-устройств. Всего они проследили за 216 гнёздами и зафиксировали 39 случаев кражи материалов. Такое поведение называют клептопаразитизмом гнездового материала. Проще говоря, птица забирает веточки, волокна и мягкую подстилку из чужого гнезда, чтобы быстрее построить собственное.

Большинство «ограбленных» гнёзд к этому моменту уже не использовались. Но пять всё ещё были активными, а в двух случаях кража могла повлиять на неудачу гнездования, когда родители бросают кладку или птенцы не выживают. Учёные отмечают, что строительство гнезда требует много сил и навыка. Птице нужно найти подходящие веточки, сложить основу, сформировать чашу и выстелить её мягкими материалами, чтобы яйца лучше сохраняли тепло. Для гавайских цветочниц воровство может быть способом экономить энергию. Если птица во время поиска еды оказывается рядом с чужим гнездом, ей проще забрать уже готовые материалы, чем тратить время на поиски в лесу.

Но у такой стратегии есть риск. Можно столкнуться с хозяевами гнезда, принести к себе паразитов вроде клещей или вшей, а иногда и повредить чужую кладку. Авторы работы считают, что подобные кражи могут быть распространены шире, чем принято думать. Просто раньше их чаще описывали как отдельные наблюдения, а теперь удалось собрать количественные данные и показать, что для некоторых птиц это почти рабочая стратегия выживания.

Ранее учёные обратили внимание на поющих мышей Алстона, которые живут в лесах Центральной и Южной Америки. Сообщалось, что эти грызуны ведут сложный вокальный диалог: издают трели и не перебивают друг друга. Долгое время биологи не могли понять, как это возможно без развитого мозга.