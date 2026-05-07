Учёные нашли у поющих мышей связь с эволюцией речи человека

В лесах Центральной и Южной Америки живут поющие мыши Алстона — маленькие грызуны, которые умеют общаться удивительно похоже на людей. Они издают длинные трели и не перебивают друг друга, а ждут, пока «собеседник» закончит. Об этом сообщил The New York Times.

Учёные давно пытались понять, как такие мыши способны к сложному вокальному обмену без человеческого мозга. Новое исследование, опубликованное в Nature, показало: дело может быть не в особом «центре речи», а в изменении уже существующих нейронных связей.

Исследователи сравнили мозг поющих мышей с мозгом их близких лабораторных родственников, которые так не «поют». Сначала различия казались почти незаметными, но более детальное картирование нейронов показало важную деталь.

У поющих мышей оказалось примерно в три раза больше нейронов, передающих сигналы из моторной коры в две области мозга, связанные с вокализацией. Учёные называют это не радикальной перестройкой, а относительно тонким изменением мозговой проводки.

Именно такая идея делает работу особенно интересной. Если небольшие изменения в мозге способны дать животному новый способ общения, то эволюция человеческой речи тоже могла идти через постепенное расширение уже существующих механизмов.

Авторы не утверждают, что мыши обладают языком в человеческом смысле. Но их поведение помогает понять, как у млекопитающих могут возникать очередность в «диалоге», гибкость звуков и сложные сигналы.

Теперь этот подход могут использовать для изучения других животных — например, летучих мышей, приматов и видов, которые тоже обмениваются звуками по сложным правилам.

