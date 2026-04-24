Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 08:21

Эволюция на глазах: На Камчатке нашли рыбу с черепом-мутантом

Обложка © «Газета.ru»

В природном парке «Быстринский» на Камчатке обнаружили популяцию гольца с анатомическими чертами, не зафиксированными прежде ни у одной из местных рыб. Об этом «Газете.ru» рассказали в КамГУ имени Витуса Беринга.

Экспедиция работала весной 2026 года в озерах у Ичинского вулкана. Верхний водоём — озеро Рыбное ледникового происхождения — отрезан от реки порогами. Там учёные нашли гольца, который живёт в полной изоляции предположительно с эпохи таяния ледников. За тысячелетия у рыбы выработалось необычное строение черепа: у неё развита хрящевая пластина перед глазами, а ветвь боковой линии проходит снаружи черепа, а не в канале. На кости-подвеске появился мощный гребень, которого нет у предковой мальмы.

Пока неизвестно, случайная ли это мутация или адаптация к добыче беспозвоночных из жидкого ила. Для проверки начаты молекулярно-генетические исследования.

И. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец отметила, что Камчатка — это место, где эволюционные процессы происходят на глазах. По её словам, изолированные горные озёра хранят популяции, не тронутые внешним влиянием тысячелетиями.

«Данные, полученные в ходе экспедиции, станут основой стратегии охраны редких видов в природном парке «Быстринский» и позволят выстроить системную работу по сохранению живой природы полуострова», — указала она.

Ниже по ущелью, в озере Ночном, ученые нашли другой редкий вид — кокани (тугорослую жилую нерку). Рыба проникла в замкнутый водоем и утратила связь с морем, достигая массы лишь 200 г при сроке созревания 4–5 лет. Руководитель проекта Евгений Есин пояснил, что ранее на Камчатке было известно только три места обитания кокани. В каждом случае рыба приобретает свои особенности: в Кроноцком озере она питается планктоном и донными, в Утином стала хищной, а кокани озера Ночного питается зоопланктоном.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Наука
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar