Замороженная, охлаждённая, дефрост: Разбираемся, какая рыба качественнее, безопаснее и вкуснее

Мы привыкли считать, что охлаждённая рыба всегда лучше, свежее и качественнее. Но, если разбираться технологически и профессионально, всё не так однозначно. Более того, в некоторых случаях замороженная продукция действительно безопаснее охлаждённой. О температурных парадоксах Life.ru рассказал шеф-повар, партнёр «Рыбного Союза» Евгений Мещеряков.

Рыба — один из самых быстропортящихся продуктов. Уже через несколько часов после вылова начинают происходить ферментативные и бактериальные процессы. Производят замороженную рыбу часто прямо на судне через 2–4 часа после вылова. Температура шоковой заморозки — -35…-40°C. Это практически полностью останавливает биохимические процессы. В результате получается продукт, зафиксированный в состоянии максимальной свежести. Евгений Мещеряков Шеф-повар, партнёр «Рыбного Союза»

С охлаждённой продукцией другая история: очень часто такая рыба выловлена 5–10 дней назад, перевозилась на льду, хранилась на складах, затем поступила в магазин.

Поэтому в некоторых случаях мороженая рыба (то есть прошедшая термическую обработку) будет безопасней охлаждённой, например, для приготовления суши и сашими, когда продукт употребляют в сыром виде. Дело в том, что шоковая заморозка подавляет рост бактерий, снижает риски размножения паразитов, стабилизирует структуру белка, а также сохраняет полезные элементы.

При правильной шоковой заморозке: сохраняются Омега-3 жирные кислоты;

сохраняются свойства белков;

сохраняются микроэлементы.

А при длительном хранении охлаждённой рыбы: жиры начинают окисляться;

текстура ухудшается;

вкус становится менее чистым;

возможны проявления порчи продукта.

Важный нюанс: не вся замороженная рыба одинаково хороша. Важно, чтобы продукция прошла именно шоковую заморозку и не размораживалась по пути в магазин. У такой рыбы должна быть правильная глазировка (не больше 5–8%). Поэтому главный вывод: не стоит выбирать между «замороженной» и «охлаждённой» рыбой по названию. Нужно выбирать по технологии обработки и сроку от вылова.

Ещё один момент. Иногда охлаждённую рыбу производят из мороженой, но забывают об этом предупредить потребителей, а это уже совсем другое качество. Если это правильная разморозка и потребитель предупреждён, что это «дефрост», то рыба ничуть не хуже той, что размораживают дома. Главное — её сразу приготовить и точно не замораживать повторно. Если будет повторная заморозка, продукт также останется безопасным, но его качество снизится. Евгений Мещеряков Шеф-повар, партнёр «Рыбного Союза»