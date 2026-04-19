«Сельдяной апокалипсис» случился на Сахалине, люди собирают руками тонны рыбы

На Сахалине произошёл настоящий «сельдяной апокалипсис». В портовом городе Корсаков к берегу прибило тонны рыбы — кадрами поделился телеграм-канал Amur Mash.

Всё побережье превратилось в огромный рыбный склад под открытым небом. Местные жители и гости Сахалина собирают рыбу прямо голыми руками — можно набрать сколько хочешь.

Похожий селёдочно-мойвовый бум был на Сахалине весной 2024 года. Тогда рыба тоже подошла к берегу близко во время нереста, и люди по уже сложившейся традиции собирали её руками и выкладывали видео в соцсетях.

Ранее в Подмосковье начался нерест, поэтому рыбакам теперь нужно соблюдать особые правила. Первыми начинают размножаться щука, окунь и плотва. А в апреле нерестятся и редкие виды рыб из Красной книги — например, волжский подуст, жерех и обыкновенный подкаменщик. Если на крючок попала краснокнижная рыба, её нужно аккуратно снять и отпустить. За добычу охраняемых видов грозит штраф.