В Подмосковье начался нерестовый сезон, рыбаков предупредили о штрафах

Рыболовам Подмосковья пора соблюдать особые правила — в регионе начался нерестовый период. Министерство экологии области предупреждает, что в это время к рыбалке нужно подходить с повышенной ответственностью.

Первыми к размножению приступают щука, окунь и плотва. Но в апреле нерестятся и виды из Красной книги Московской области — волжский подуст, жерех и обыкновенный подкаменщик. Глава ведомства Виталий Мосин напомнил, если на крючок попалась краснокнижная рыба, её нужно аккуратно освободить и отпустить. За добычу охраняемых видов грозит административная ответственность, сообщает интернет-издание Regions.ru.

С 1 апреля до 10 июня в регионе действуют весенние ограничения. Рыбачить можно только вне нерестовых участков. Разрешены лишь поплавочные или донные удочки с берега — не более двух крючков на человека.

Ранее Life.ru сообщал, что за ловлю в местах нереста или на миграционных путях грозит не только административная, а ещё и уголовная ответственность. Штраф составляет до полумиллиона рублей. также могут применить исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же период.