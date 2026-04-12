Рыбакам пригрозили уголовкой и штрафом до 500 тысяч за ловлю в нерест

Любителям порыбачить в России стоит быть осторожнее: за ловлю в местах нереста или на миграционных путях к ним грозит не просто административка, а настоящая уголовная ответственность. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Александр Хаминский.

Нарушителю может грозить штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет. В худшем случае — реальное лишение свободы на тот же период. Правда, для этого лов должен вестись именно в запрещённых местах либо повлечь за собой крупный ущерб.

Если же нарушение менее серьёзное, рыбаку выпишут административный штраф — от двух до пяти тысяч рублей. При этом могут конфисковать и лодку, и все орудия лова.

Юрист напомнил, что с 2021 года в стране действует закон о любительской рыбалке: на водоёмах общего пользования (государственных и муниципальных) каждый гражданин имеет право удить бесплатно. Но это не значит вседозволенности.

Строго запрещено использовать взрывчатку, химию, электроток и сети. С лодки рыбачить можно, но она должна быть зарегистрирована, а в остальном — те же ограничения, что и с берега. Суточная норма вылова — не более пяти килограммов на человека.

Особый режим вводится с 20 апреля по 20 июня: это общий запрет на рыбную ловлю по всей стране. Уже с начала апреля стартовала операция «Нерест» — инспекторы рыбоохраны усилили контроль

