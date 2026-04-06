В Госдуме рассказали о регулировке любительской рыбалки в 2026 году

Любительская рыбалка в России не имеет общей даты начала сезона. Сроки и условия ловли устанавливаются отдельно для разных водоёмов и рыбохозяйственных бассейнов. Об этом RT сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По федеральному законодательству гражданам разрешено бесплатно заниматься любительским ловом на водных объектах общего пользования. Такое право действует, если для выбранного места не введён специальный режим использования. При этом для ряда территорий предусмотрены ограничения. Они могут распространяться на участки, относящиеся к землям обороны и безопасности, на особо охраняемые природные территории, а также на водоёмы, задействованные в аквакультуре.

«Сначала нужно определить свой бассейн и найти действующую редакцию правил именно для него. Потом сверить сезонные ограничения по дате поездки, проверить разрешённые снасти и наличие специальных участков, где лов запрещён или ограничен. После этого имеет смысл посмотреть нормы по видам рыбы, разрешённый размер улова и местные особенности, если они приняты на уровне региона в пределах полномочий, данных федеральным регулированием», — отметил депутат.

А ранее гастроэнтеролог рассказала, что потрошить пойманную рыбу необходимо в течение 1–2 часов и сразу помещать в холод, иначе бактерии и паразиты начнут активно размножаться. До транспортировки улов следует беречь от тепла: подойдёт термосумка, лёд или хотя бы затенённое место. Врач предостерегла от хранения рыбы в закрытом пакете без воздуха.