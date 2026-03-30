Пусть растёт: Рыбак поймал щуку на 9 кг у «Москвы-Сити», но отпустил

Рыбак из Москвы выловил в Москве-реке у делового центра «Москва-Сити» щуку весом девять килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У «Москвы-Сити» поймали щуку весом 9 кг.

«Закинул спиннинг с «мандулой» — попал в трофей. Ловит с пяти лет, но такой улов — первый за 25 лет. Щуку тащили втроём, возились почти два часа», — рассказал мужчина.

Несмотря на уникальность улова, рыбак решил выпустить рыбу обратно в воду. Он объяснил своё действие тем, что щука должна расти дальше.

Ранее Life.ru писал, что сайты с арбалетами для рыбалки попали под блокировку в России. Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещённой информации, размещённой на ряде интернет-сайтов по продаже лучных комплектов для рыбалки.