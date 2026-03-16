Сайты с арбалетами для рыбалки попали под блокировку

Районный суд Москвы удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещённой информации, размещённой на ряде интернет-сайтов по продаже лучных комплектов для рыбалки. Как следует из судебных документов, доступ к таким ресурсам был свободным и не требовал регистрации.

Это делало информацию о блочных луках для рыбалки доступной для неограниченного круга пользователей. В прокуратуре указали, что подобные предложения фактически популяризируют запрещённые способы охоты. Ведомство сослалось на нормы федерального законодательства об охоте и оружии, а также на правила, утверждённые Минприроды.

Согласно действующим правилам, запрещено применение арбалетов, самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, а также различных самоловов — ловчих ям, крючьев и других устройств. Суд пришёл к выводу, что свободный доступ к такой информации может способствовать нарушениям, предусмотренным статьями КоАП и УК РФ о незаконной охоте, и нарушает публичные интересы, пишет РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал, как избежать штрафов на рыбалке. Ловить рыбу нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники, заказники и национальные парки, а также на водоёмах с искусственным разведением рыбы. Запрещено это делать и на территории электростанций, водозаборных каналов и военных объектов, а также в радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.