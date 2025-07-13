Не более 5 кг на человека в сутки: Life.ru выяснил, как избежать штрафов на рыбалке

В России рыбалка остаётся одним из самых популярных летних увлечений. Однако хобби может обернуться проблемами, если не соблюдать требования законодательства. Директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова рассказала Life.ru о действующих правилах и штрафах, которые грозят рыбакам за нарушения.

В нашей стране рыбалка регулируется ФЗ-166, законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно документу, любительская рыбалка разрешена на общедоступных водоёмах, которые принадлежат государству или муниципалитету. Там за рыбалку никто не может брать плату. Её могут взимать только на частных территориях, когда, к примеру, человек купил землю, вырыл там пруд и запустил рыбу. Ольга Лакустова Директор фонда «Зелёная миссия»

Согласно эксперту, иные условия действуют на частных участках: если земля выкуплена, на ней создан искусственный водоём и туда запущена рыба, владелец вправе установить плату за доступ. При этом даже рядом с государственными водоёмами могут располагаться коммерческие точки — например, прокат снастей или оборудованные зоны отдыха. Однако навязывать аренду снаряжения никто не имеет права.

Существуют и определённые запреты. Ловить рыбу нельзя: На особо охраняемых природных территориях (ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки;

На водоёмах с искусственным разведением рыбы;

На территории электростанций и водозаборных каналов, а также на военных объектах;

В радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.

Кроме того, полностью запрещены к применению электроудочки, жаберные сети, химические вещества. Нарушителям грозят серьёзные последствия. Если человек впервые ловит рыбу в неположенном месте, ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает до 10 тысяч рублей. Отдельно взыскивается по 500 рублей за каждую особь. Если же вылов произведён запрещёнными средствами, сумма наказания увеличивается до 30 тысяч рублей, а в нерестовый период — до 50 тысяч рублей, отмечает Лакустова.

«Кроме того, запрещено вылавливать молодых рыб, чтобы не нарушать естественный цикл размножения. Щук можно ловить более 32 см, судака — более 35 см, сазана – более 30 см, сома – более 60 см. Также запрещено вылавливать более 5 кг рыбы на человека в сутки», — подчёркивает специалист.

При нанесении значительного ущерба, ловле с использованием взрывчатых и химических веществ, электрического тока, самоходного водного транспорта, а также при вылове в ООПТ, зонах экологического бедствия, ЧС или на миграционных путях в период нереста, рыболову грозит штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.