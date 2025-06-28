Ловят голыми руками: Сотни селёдок попали в ловушку после отлива в Магадане
SHOT: В Магадане рыбаки ловят селёдку голыми руками после отлива
В Магадане после отлива в бухте Нагаева сотни селёдок оказались в ловушке между камнями. Теперь рыбакам не нужно использовать сети или удочки — они могут легко ловить голыми руками. Об этом сообщает SHOT.
В Магадане рыбаки ловят селедку голыми руками после отлива. Видео © SHOT
Местные жители заметили, что рыба застряла и стала лёгкой добычей для чаек и рыбаков. Люди подходят к камням и просто вылавливают селедку. Однако некоторые из них помогают рыбе, отталкивая её обратно в воду, чтобы она могла вернуться в море.
Ранее Росрыболовство спрогнозировало рост производства красной икры в России в 2025 году, что должно поспособствовать стабилизации цен. Как сообщил глава ведомства Илья Шестаков на ПМЭФ, объем выпуска икры в этом году может превзойти прошлогодние показатели, что позволит нормализовать рыночную стоимость.
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