Ловят голыми руками: Сотни селёдок попали в ловушку после отлива в Магадане

В Магадане после отлива в бухте Нагаева сотни селёдок оказались в ловушке между камнями. Теперь рыбакам не нужно использовать сети или удочки — они могут легко ловить голыми руками. Об этом сообщает SHOT.

В Магадане рыбаки ловят селедку голыми руками после отлива. Видео © SHOT

Местные жители заметили, что рыба застряла и стала лёгкой добычей для чаек и рыбаков. Люди подходят к камням и просто вылавливают селедку. Однако некоторые из них помогают рыбе, отталкивая её обратно в воду, чтобы она могла вернуться в море.