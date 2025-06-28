Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 12:11

Ловят голыми руками: Сотни селёдок попали в ловушку после отлива в Магадане

SHOT: В Магадане рыбаки ловят селёдку голыми руками после отлива

В Магадане после отлива в бухте Нагаева сотни селёдок оказались в ловушке между камнями. Теперь рыбакам не нужно использовать сети или удочки — они могут легко ловить голыми руками. Об этом сообщает SHOT.

В Магадане рыбаки ловят селедку голыми руками после отлива. Видео © SHOT

Местные жители заметили, что рыба застряла и стала лёгкой добычей для чаек и рыбаков. Люди подходят к камням и просто вылавливают селедку. Однако некоторые из них помогают рыбе, отталкивая её обратно в воду, чтобы она могла вернуться в море.

Губернатор Камчатского края: Колебание цен на деликатесы обсуждать будем уже «по улову»
Губернатор Камчатского края: Колебание цен на деликатесы обсуждать будем уже «по улову»

Ранее Росрыболовство спрогнозировало рост производства красной икры в России в 2025 году, что должно поспособствовать стабилизации цен. Как сообщил глава ведомства Илья Шестаков на ПМЭФ, объем выпуска икры в этом году может превзойти прошлогодние показатели, что позволит нормализовать рыночную стоимость.

Обложка © SHOT

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar