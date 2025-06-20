Шестаков: Росрыболовство прогнозирует увеличение производства красной икры

Росрыболовство предсказывает, что в 2025 году производство красной икры в России вырастет, что позволит привести цены в порядок. По информации, полученной от руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на Петербургском международном экономическом форуме, объём производства красной икры в этом году может превысить показатели прошлого года, что поможет стабилизировать ценовую ситуацию.

«Мы ожидаем, что вылов все-таки будет больше, чем в прошлом году. Соответственно, и объём производства красной икры будет больше. Если будет такой объём, то цена, по идее, должна выровняться», — сказал Шестаков ТАСС.