Шестаков: Росрыболовство прогнозирует увеличение производства красной икры
Красная икра. Обложка © freepik/azerbaijan_stockers
Росрыболовство предсказывает, что в 2025 году производство красной икры в России вырастет, что позволит привести цены в порядок. По информации, полученной от руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на Петербургском международном экономическом форуме, объём производства красной икры в этом году может превысить показатели прошлого года, что поможет стабилизировать ценовую ситуацию.
«Мы ожидаем, что вылов все-таки будет больше, чем в прошлом году. Соответственно, и объём производства красной икры будет больше. Если будет такой объём, то цена, по идее, должна выровняться», — сказал Шестаков ТАСС.
Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил, что красную икру убрали из главного буфета Госдумы. По его словам, парламентарии не могли полакомиться деликатесом. При этом он отметил, что в небольшом буфете на пятом этаже нового здания всё ещё можно найти куриное яйцо с икорной «шапочкой». В телеграм-канале «Юнашев LIVE» уточнялось, что стоимость деликатеса выросла второй раз за год, на этот раз на 10 рублей — до 180 рублей.