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20 июня, 13:43

Шестаков: Росрыболовство прогнозирует увеличение производства красной икры

Красная икра. Обложка © freepik/azerbaijan_stockers

Красная икра. Обложка © freepik/azerbaijan_stockers

Росрыболовство предсказывает, что в 2025 году производство красной икры в России вырастет, что позволит привести цены в порядок. По информации, полученной от руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на Петербургском международном экономическом форуме, объём производства красной икры в этом году может превысить показатели прошлого года, что поможет стабилизировать ценовую ситуацию.

«Мы ожидаем, что вылов все-таки будет больше, чем в прошлом году. Соответственно, и объём производства красной икры будет больше. Если будет такой объём, то цена, по идее, должна выровняться», — сказал Шестаков ТАСС.

Бонус внутри: В Рыбном Союзе поделились секретами выбора рыбы с икрой
Бонус внутри: В Рыбном Союзе поделились секретами выбора рыбы с икрой

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил, что красную икру убрали из главного буфета Госдумы. По его словам, парламентарии не могли полакомиться деликатесом. При этом он отметил, что в небольшом буфете на пятом этаже нового здания всё ещё можно найти куриное яйцо с икорной «шапочкой». В телеграм-канале «Юнашев LIVE» уточнялось, что стоимость деликатеса выросла второй раз за год, на этот раз на 10 рублей — до 180 рублей.

Анастасия Никонорова
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