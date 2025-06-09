Бонус внутри: В Рыбном Союзе поделились секретами выбора рыбы с икрой

Определить, есть ли икра в рыбе достаточно сложно. Необходимо смотреть на период вылова и знать, когда данный вид идёт на нерест, однако есть свои секреты. О том, как выбрать рыбу с икрой, Life.ru рассказали в Рыбном Союзе России.

Икра может быть только в целой, непотрошеной рыбе. Если она заморожена, определить её наличие точно не удастся. Если рыба охлаждённая или дефростированная, и её можно потрогать, то брюшко с икрой будет более плотное. Самки практически всех видов рыб (кроме тихоокеанских лососей), более крупные, чем самцы, и с округлым брюшком.

У тихоокеанских лососей, наоборот, самцы крупнее и толще, с клювообразным носом. Большая часть видов рыб нерестится весной, поэтому шансы найти рыбу с икрой в начале лета выше. При этом, если попадется дикий тихоокеанский лосось с икрой, то велика вероятность, что это рыба нелегального вылова, так как икра ценнее мяса, и в промышленном производстве выпускается как отдельный продукт. В аквакультурной рыбе тоже скорее всего не будет икры, особенно если речь идёт о форели.

«Весна (март–май) и осень (сентябрь–ноябрь) — пиковые сезоны нереста у большинства рыб. В это время шанс попасть на рыбу с икрой максимальный. Сельдь идёт с икрой весной, щука — ранней весной, иногда даже в феврале», — поделился единомышленник Рыбного Союза в вопросах продвижения рыбной продукции, шеф-повар Евгений Мещеряков.

Форма и живот Рыба с икрой часто имеет вздутый, плотный живот, особенно ближе к хвосту. Если аккуратно нажать на брюшко, то можно почувствовать плотность икры внутри, особенно у крупных рыб вроде карпа или судака. У самцов живот более плоский и мягкий.

Цвет и текстура кожи У самки кожа на брюхе иногда чуть более светлая и натянутая, иногда даже полупрозрачная — можно заметить икру под кожей (например, у мойвы), рассказал эксперт.

На развес На рынках покупателям советуют проявлять настойчивость: просить показать брюшко перед разделкой и прямо спрашивать о наличии самок с икрой. Продавцы, заметив заинтересованность, часто помогают с выбором, хотя могут предлагать и самцов.

«Продавцы любят прикрывать самцов под видом «вот свеженькая рыбка», особенно мойву. Но если ты спрашиваешь прямо: «Дайте самку с икрой», они обычно знают и покажут. Главное — прояви интерес и не торопись», — заключил собеседник Life.ru.