Осознанный подход: В Рыбсоюзе раскрыли Life.ru, какие морепродукты мужчины едят чаще всего

Современные мужчины всё чаще осознанно выбирают рыбу и морепродукты как основу здорового рациона. Единомышленник Рыбного союза в продвижении рыбной продукции, шеф-повар Евгений Мещеряков в беседе с Life.ru отметил, что особой популярностью пользуются лосось, тунец и скумбрия, которые сочетают в себе насыщенный вкус и пользу для мужского здоровья.

Эксперт подчеркнул, что особого внимания заслуживают устрицы. Содержащийся в них цинк является ключевым микроэлементом для мужской гормональной системы, а природный дофамин способствует повышению либидо. Не зря этот продукт издавна считается природным афродизиаком. Не менее полезными он назвал мидии и гребешки, богатые таурином и аргинином.

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия и сардины, должны быть обязательными в мужском рационе. Содержащиеся в них омега-3 кислоты и витамин D комплексно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и гормональный фон.

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит самостоятельно, но активно использует в обменных процессах. Рыба — это именно тот продукт, который способен комплексно улучшить и физическое, и психическое здоровье. Евгений Мещеряков Шеф-повар

Также эксперт уделил внимание тунцу и меч-рыбе, которые идеально подходят активным мужчинам. Высококачественный белок в сочетании с коэнзимом Q10 обеспечивает энергией на весь день и помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Не стоит забывать и о таких доступных морепродуктах как креветки и кальмары. Они содержат уникальный комплекс микроэлементов, включая фосфор и цинк, которые улучшают микроциркуляцию крови и обменные процессы.