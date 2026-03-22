Уникальная река в ХМАО подарила рыбакам полтонны вкуснейшей рыбы

Рыбаки из Нижнего Тагила за три дня наловили в реке Северная Сосьва (ХМАО) около пятисот килограммов щуки и поделились фотографиями впечатляющего улова в соцсетях. Рыбы было настолько много, что её пришлось складывать штабелями. Рыбачили пять человек, масштабную добычу они планируют раздать родным и близким, рассказал сотрудник базы отдыха «Рыбалка на Северной Сосьве» Николай Фофонов

«Щука на редкость вкусная, её мясо даже не пахнет рыбой, потому что Северная Сосьва кристально чистая, её воды берут начало в горах», — отметил собеседник URA.ru.

Река, по его словам, считается самой нерестовой в стране. Такую славу водоёму обеспечили природные условия, которые ихтиологи РАН считают уникальными. Секрет кроется в природной защите икры: выживаемость икринок составляет рекордные 95% — таких высоких показателей не добиваются даже на рыбоводных заводах.

