Эффект Blue Space: Life.ru узнал о неожиданной пользе рыбалки для женского здоровья

Современная нейрофизиология и нейроэндокринология доказали: нахождение у открытых водных пространств («голубых пространств») меняет биохимию человека и благотворно влияет на гормональный фон. Особенно это актуально для женщин. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина.

Снижение стресса По словам эксперта, у воды снижается активность надпочечников и выработка кортизола (гормона стресса). Через 20–30 минут его уровень падает на 15–25%, и эффект сохраняется в течение суток после возвращения. Снижается тонус симпатической нервной системы («бей или беги») и активируется парасимпатическая («отдых и пищеварение»). Уставшие надпочечники восстанавливаются.

Нормализация сна и циркадных ритмов Кроме того, блики на воде через зрительный анализатор стимулируют выработку дофамина (утром, для мотивации) и мелатонина (вечером, для сна). Сон становится глубже, мозг очищается от амилоидных белков — снижается риск деменции и болезни Альцгеймера. Мелатонин нормализует работу половых гормонов: эстрогена, прогестерона и тестостерона. Регулярный отдых у воды улучшает менструальный цикл и даже повышает рождаемость.

«Ритм волн и вибрации воды резонируют с водной составляющей тела (человек на 80% состоит из воды). Это запускает выброс эндорфинов (обезболивание и эйфория), серотонина (настроение, аппетит, сон) и активирует дофаминовые пути. Баланс этих нейромедиаторов облегчает ПМС, повышает либидо и эмоциональную стабильность у женщин», — добавила специалист.

Успокаивающий «белый шум» Звук воды напоминает внутриутробные ощущения (шум крови матери и амниотической жидкости). Это снижает ЧСС, нормализует давление, повышает вариабельность сердечного ритма и снижает активность симпатической системы. Укрепляется иммунитет, снижается системное воспаление, улучшается работа кишечника («второй мозг»).

Физическая активность Ходьба, заброс удочки, работа со снастями дают аэробную нагрузку и тренируют мышцы кора. Расходуется жировая ткань, нормализуется вес и чувствительность к инсулину. Влажный воздух у воды насыщен фитонцидами (особенно у хвойных) и отрицательными ионами — это антиоксидантная защита.

Социальный и медитативный эффект Рыбалка в компании стимулирует выработку окситоцина («гормона объятий»), снижающего тревожность. Ожидание клёва и концентрация на моменте — это практика осознанности, которая тормозит миндалевидное тело (центр страха). Крупные исследования подтверждают: у живущих у воды ниже риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, депрессии и тревожности.

«Рыбалка для женщин — это не просто хобби, а научно обоснованный инструмент гормонального здоровья, омоложения и психоэмоциональной разгрузки. Не случайно рыбаки говорят: время на рыбалке не идёт в счёт жизни», — заключила собеседница Life.ru.

Любительская рыбалка в России не имеет общей даты начала сезона. Сроки и условия ловли устанавливаются отдельно для разных водоёмов и рыбохозяйственных бассейнов. По федеральному законодательству гражданам разрешено бесплатно заниматься любительским ловом на водных объектах общего пользования. Такое право действует, если для выбранного места не введён специальный режим использования.