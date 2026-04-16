В Венеции туша гигантской рыбы перекрыла судоходный канал

В Венеции из-за туши луны-рыбы весом больше тонны парализовало движение по каналу у острова Сакка-Сессола. Об этом сообщает Need To Know.

Водитель водного такси первым заметил останки гигантского существа на поверхности воды и немедленно оповестил власти. Течением тушу затянуло в канал, где обычно кипит судоходная жизнь. Муниципалитет знаменитого итальянского города даже выпустил специальное предупреждение для капитанов яхт — луна-рыба представляет реальную угрозу.

Извлекать препятствие пришлось пожарным, на вооружении которых оказался небольшой плавучий подъёмный кран. Но даже с этой техникой на расчистку канала ушли часы. Луны-рыбы, поясняет Need To Know, водятся в Средиземном море, но предпочитают большие глубины и у побережья появляются крайне редко.

Этот вид считается самой тяжёлой костной рыбой на планете: отдельные экземпляры переваливают за две тонны, а в длину и ширину достигают трёх-четырёх метров. Луна-рыба внесена в список уязвимых видов.

