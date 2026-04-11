Хайп на крови: Тиктокеры объявили рыбок плеко вредителями и теперь мучают их

Тиктокеры за рубежом начали массово снимать жестокие опыты над рыбками плекостомусами, объясняя это угрозой для экосистемы. Пресноводных сомов, родом из Южной Америки, они вылавливают или покупают в зоомагазинах, после чего издеваются на камеру.

Жестокие опыты над рыбками плеко.

Свои действия блогеры оправдывают тем, что плеко — инвазивный вид. По их словам, рыбы слишком живучи, быстро плодятся и вытесняют местные виды в США. Однако в открытые водоёмы они попадают исключительно по вине безответственных аквариумистов, которые сначала покупают их, а потом выбрасывают.

В России плекостомусов тоже разводят в аквариумах, но иногда они оказываются и в естественной среде. Рыбаки утверждают, что в 2014 году такого сома выловили в Амуре, в 2015-м — в реке Ине, а в 2022-м — в Искитимке. Биологи, в свою очередь, полагают, что все эти случаи — результат выпуска экзотов из домашних аквариумов.

