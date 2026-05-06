Телефоны из рук убрали, но оценки не выросли: Что показал школьный эксперимент

Ограничения на смартфоны, которые за последние годы стали массово вводить в американских школах, показали ограниченный эффект. Исследование с охватом десятков тысяч учебных заведений показало: ученики стали гораздо реже пользоваться телефонами во время уроков, однако на успеваемости это почти не сказалось, сообщает The New York Times.

За три года правила, ограничивающие доступ к мобильным устройствам в течение учебного дня, утвердили в большинстве американских штатов. От этих мер ожидали сразу нескольких изменений: снижения отвлечённости на занятиях, сокращения случаев травли в сети, улучшения дисциплины и повышения учебных результатов.

В рамках исследования специалисты изучили данные более 40 тысяч школ за период с 2019 по 2026 год. Они сопоставили учебные заведения с жёсткими правилами, где смартфоны на весь день помещают в запирающиеся чехлы, и школы, где подобных требований нет. Наиболее заметные изменения коснулись именно поведения на уроках. Если до введения запретов 61% школьников пользовались телефонами в классе, то после ужесточения правил этот показатель снизился до 13%.

При этом заметного роста баллов на тестировании исследователи не обнаружили. По их оценке, влияние на академические результаты оказалось минимальным. Одна из причин может заключаться в том, что подростки нашли другие способы отвлекаться — например, через ноутбуки, которые давно стали частью учебного процесса.

«Тем не менее запреты оказали «практически нулевое» влияние на результаты тестирования. На результаты тестирования влияют многие факторы, в том числе стабильность семейной обстановки учащихся, а также качество преподавания и учебной программы», — говорится в статье.

Не изменились и другие показатели, на которые рассчитывали сторонники ограничений. Посещаемость осталась на прежнем уровне, а число случаев онлайн-травли, по восприятию самих учеников, не сократилось. Одновременно в школах, где запреты начали действовать, увеличилось количество дисциплинарных взысканий. В первый год после введения новых правил число временных отстранений выросло на 16%. Авторы исследования связывают это либо с попытками учеников обходить ограничения, либо с тем, что конфликты между подростками стали проявляться заметнее без постоянного ухода в экран.

Тем не менее специалисты не считают такие меры бесполезными. Учителя отмечают, что учебная атмосфера стала спокойнее, а количество отвлекающих факторов в классе уменьшилось. Спустя некоторое время сами школьники начали чаще говорить о том, что чувствуют себя лучше в течение учебного дня.

Тем временем, в Сингапуре школам разрешили применять телесные наказания к мальчикам за травлю, включая кибербуллинг. Речь идёт о наказании плетью — до трёх ударов. Новые правила касаются мальчиков старших классов начальной школы, то есть детей примерно с 9 до 12 лет и старше. Девочек наказывать таким образом не будут, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс страны запрещает подобные меры в отношении женщин. К ученицам планируют применять иные дисциплинарные меры: временное отстранение от занятий, снижение оценки за поведение и другие взыскания.