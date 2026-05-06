В Сингапуре школам разрешили пороть мальчиков за кибербуллинг

В Сингапуре школам разрешили применять телесные наказания к мальчикам за травлю, включая кибербуллинг. Речь идёт о наказании плетью — до трёх ударов. Об этом сообщает The Guardian.

Новые правила касаются школьников мужского пола от старших классов начальной школы, то есть примерно с 9–12 лет, и старше. Девочек пороть не будут, поскольку уголовно-процессуальный кодекс страны запрещает такое наказание для женщин.

К ученицам планируют применять другие дисциплинарные меры: отстранение от занятий, снижение оценки за поведение и другие санкции. В Минобразования Сингапура подчёркивают, что телесное наказание станет крайней мерой.

Министр образования Десмонд Ли заявил, что порка возможна только после одобрения директора и проводится уполномоченными педагогами. По его словам, школы будут учитывать зрелость ребёнка, тяжесть проступка и то, поможет ли наказание осознать серьёзность содеянного.

