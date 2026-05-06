Милонов вступился за иностранные песни на школьных выпускных

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал запрет иностранной музыки на школьных выпускных. По его словам, в некоторых образовательных организациях слишком буквально трактуют новые требования о защите русского языка.

Парламентарий назвал такие ограничения перегибом. Он считает, что песни зарубежных исполнителей на празднике не несут угрозы и не должны становиться поводом для запретов.

«Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — рассказал представитель ГД.

Милонов отметил, что проблема возникла из-за странного восприятия закона на местах. По его словам, руководство отдельных школ решило перестраховаться и убрать с выпускных всё иностранное. Депутат заявил, что вместе с коллегами по фракции готовит предложения по поправкам. Они должны разъяснить, как именно применять новые нормы, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Рязани ученикам запретили использовать для танца на последний звонок зарубежную композицию. Возмущенные родители, чьи дети полгода разучивали хореографическую композицию, обратились за разъяснениями в местный Минобр.