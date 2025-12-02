В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за систематическое унижение граждан, в том числе в интернете. Документ будет внесён в Госдуму 2 декабря. Он есть в распоряжении ТАСС.

«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями хотя бы раз сталкивался каждый четвёртый школьник… 75% детей стали жертвами травли в Сети», — отметил Слуцкий.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, устанавливающей наказание за повторяющиеся действия, унижающие честь и достоинство граждан. Для граждан штрафы предлагается установить от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Слуцкий подчеркнул, что буллинг и кибербуллинг создают постоянное психологическое давление на детей в школах и интернете. По его словам, агрессоры действуют в группах, чувствуя безнаказанность, и часто нападают на сверстников из-за внешности, хобби, взглядов или даже контента, публикуемого их родителями. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые меры станут эффективным инструментом для раннего пресечения насилия и помогут формировать культуру нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.

Ранее стало известно, что московский детский омбудсмен Ольга Ярославская взяла под контроль случай буллинга над мальчиком-аутистом. Она отметила, что главная задача сейчас — найти школу, подростков и их семьи, чтобы вступить с ними в диалог. По словам Ярославской, цель работы не наказание, а формирование у детей сострадания и уважения. Она также связалась с комиссией по делам несовершеннолетних и школьной службой.