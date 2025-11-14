Детский омбудсмен взялась за дело о травле мальчика-аутиста в Москве

Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская взяла в работу случай издевательств над мальчиком-аутистом со стороны других детей. По её словам, сейчас главная задача — это добраться до школы, разыскать этих подростков и их семьи, и вступить с ними в диалог.

«Это должно быть не наказание, а осознание. Мы должны научить детей состраданию и уважению. Я уже связалась с комиссией по делам несовершеннолетних и школьной службой. Эту историю мы не оставим», — написала Ярославская в Telegram-канале.

После целых суток поисков, как отметила уполномоченный по правам ребёнка, удалось обнаружить мальчика и его семью. Стало известно, что ребёнок остался с отцом после потери матери два года назад и бабушки год назад. Отец, несмотря на собственные тяжёлые обстоятельства, демонстрирует значительные усилия в воспитании и заботе о сыне. В школе ситуация стабильная: специализированное учебное заведение успешно нашло подход к мальчику, обеспечивая ему понимание и поддержку. Однако, по словам уполномоченного, настоящая беда разворачивается на улице, где старшие подростки из соседних домов проявляют агрессию и издеваются над более слабым ребёнком.

Ранее Генпрокуратура России предложила помещать несовершеннолетних, занимающихся буллингом, в центры временного содержания МВД. Эту инициативу планируют подать на рассмотрение в правительство. Юрист Станислав Розенко, поддержавший её, заявил, что в России гуманно подходят к подросткам, преступившим закон, однако проблема буллинга стоит особняком и нуждается в особом решении.