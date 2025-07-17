Юрист оценил, насколько гуманно будет загонять всех школьных задир в спецприёмники
Юрист Розенко поддержал идею помещать школьников в спецучреждения за буллинг
Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang
Генеральная прокуратура России выдвинула предложение помещать несовершеннолетних, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания правонарушителей МВД. Этот проект направлен на рассмотрение в правительство страны. Юрист Станислав Розенко в беседе с РИА «ФедералПресс» заявил, что такая мера заслуживает поддержки.
«Эту инициативу следует поддержать. В России традиционно крайне гуманное отношение к несовершеннолетним, которые совершают преступления или правонарушения. Применительно к буллингу есть одна особенность: виновные легко сбиваются в стаи и совершают свои акции», — сказал он.
Розенко добавил, что привычное снисходительное отношение к таким правонарушителям не приводит к исправлению. Вместо этого дети воспринимают бездействие как закона как сигнал, что можно продолжать без страха наказания. Именно поэтому государство ищет способы воздействия, которые позволят временно изолировать этих подростков от их обычного окружения и показать, что закон — это не просто предупреждение, а обязательное требование.
Срок содержания в таких центрах будет минимальным, учитывая возраст нарушителей, но контроль и правовое воздействие необходимы. Это позволит хотя бы частично остановить распространение травли и сформировать у подростков понимание ответственности за свои поступки.
В апреле этого года Life.ru писал, что Госдума рассмотрит идею о том, чтобы все школьные задиры переводились в специальные учреждения из обычных школ. Депутаты считают, что в современном обществе факты буллинга почему-то замалчиваются.