Российских школьников хотят переводить в спецучреждения за буллинг

В Государственной думе рассматривают инициативу о переводе школьников в специализированные учреждения в случае травли других детей. Такой законопроект будет направлен на профилактику буллинга среди ребят, заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артём Метелев, являющийся автором данной инициативы.

«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения», — объяснил он ТАСС.

Документ также будет предусматривать привлечение родителей к данному процессу, потому что действия школьников часто нарушают права других детей на получение образования. В таком случае важно рассмотреть варианты перевода хулиганов в спецучреждения или возможность организации домашнего обучения, добавил Метелев.