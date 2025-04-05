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Регион
5 апреля, 08:28

Российских школьников хотят переводить в спецучреждения за буллинг

В Госдуме рассмотрят идею о переводе школьников в спецучреждения за буллинг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

В Государственной думе рассматривают инициативу о переводе школьников в специализированные учреждения в случае травли других детей. Такой законопроект будет направлен на профилактику буллинга среди ребят, заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артём Метелев, являющийся автором данной инициативы.

«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения», — объяснил он ТАСС.

Документ также будет предусматривать привлечение родителей к данному процессу, потому что действия школьников часто нарушают права других детей на получение образования. В таком случае важно рассмотреть варианты перевода хулиганов в спецучреждения или возможность организации домашнего обучения, добавил Метелев.

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Напомним, что ранее Министерство просвещения РФ опубликовало памятку о противодействии физическому и психическому насилию, а также травли в школах. Кроме того, в ведомстве рассказали, какие меры ответственности существуют за подобные действия. В ближайшие дни все материалы будут отправлены в региональные образовательные учреждения.

Наталья Афонина
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