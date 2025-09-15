Не спешите в полицию: Адвокат напомнил, куда обращаться, если над ребёнком издеваются в школе

Родители имеют в своём распоряжении ряд действенных механизмов для защиты прав ребёнка в случае возникновения конфликтов или фактов буллинга в школе. Как отметил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru, прежде всего стоит зафиксировать травлю.

В первую очередь рекомендуется зафиксировать все факты — это поможет в дальнейшем при обращениях и разбирательствах. Например, можно сделать скриншоты переписки, если речь идёт о буллинге или травле в Интернете. Сфотографировать телесные повреждения, если они есть, чтобы закрепить их наличие и степень повреждений. Записывать устные предупреждения или угрозы, если это возможно. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

По словам адвоката, если устные переговоры с классным руководителем или учителем не дали эффекта, следующим шагом является подача официального письменного заявления директору школы. В заявлении следует детально изложить суть проблемы, приложить доказательства и потребовать внутреннего расследования, так как директор несёт ответственность за безопасность учеников.

«Если школа не реагирует или ситуация не решается на уровне учреждения, следующим шагом может стать обращение в региональный Департамент образования. Там компетентные специалисты смогут провести дополнительное расследование и принять соответствующие меры», — подчеркнул специалист.

Параллельно или вместо этого, как отметил Салкин, можно обратиться в прокуратуру. Однако если действия в отношении ребёнка содержат признаки преступления или административного правонарушения (например, по статьям «Побои», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»,«Вымогательство» или «Кража»), то следует незамедлительно подать заявление в полицию.

«Помните, что своевременное реагирование и фиксация фактов очень важны для защиты прав и интересов ребёнка. Также важно сохранять спокойствие и действовать по закону, чтобы максимально эффективно решить проблему», — резюмировал Салкин.