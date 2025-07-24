В России разрабатывают закон против буллинга в школах

На борьбу с буллингом в школах направлен новый законопроект. За неоднократные случаи травли и применение физического насилия предлагается временно отправлять ребёнка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Документ планируется внести в Госдуму уже на этой неделе. Об этом сообщили «Ведомости».

«Если ребёнок-агрессор неоднократно участвовал в буллинге, применяя физическое насилие, то по согласию родителей и заключению ППМС его могут на время отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение (СУВУ) открытого типа. Они могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти», — говорится в материале.

Законопроект предусматривает изменения в законодательство о правах ребёнка, профилактике безнадзорности и образовании. В нём чётко прописаны критерии буллинга: систематичность, преднамеренность и уничижающий характер. Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрав и МВД совместно разработают порядок выявления и противодействия травле в школах.

Региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи будут поддерживать школы, помогая как пострадавшим, так и агрессорам скорректировать поведение. При серьёзных и повторяющихся случаях агрессорам грозит временное обучение в специализированных учреждениях. Кроме того, законопроект предусматривает применение уголовного, гражданского и административного законодательства к участникам буллинга.