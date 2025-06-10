МВД Австрии уточнило число убитых и раненых в результате кровавой бойни в школе
МВД Австрии: При стрельбе в Граце погибли 9 человек, не менее 12 пострадали
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В австрийском городе Грац в результате жуткой стрельбы в школе погибли девять беззащитных человек, десятым оказался сам преступник. Различные ранения и травмы из-за случившейся трагедии получили по меньшей мере 12 граждан, сообщил глава МВД республики Герхард Карнер на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал ORF.
«На данный момент в результате этой национальной трагедии погибли девять человек, шесть женщин и трое мужчин, ещё 12 получили ранения, в некоторых случаях тяжёлые. Десятый погибший — это сам преступник, и я также могу подтвердить на данном этапе, что он действовал в одиночку», — заявил Карнер.
По его словам, бывший выпускник использовал два огнестрельных оружия, которые были найдены на месте преступления. Сейчас всё это отправили на криминалистическую экспертизу. У нападавшего было при себе длинноствольное и короткоствольное оружие.
Ранее сообщалось, что стрельба в Австрии произошла в федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался 22-летний выпускник школы, утверждавший, что был жертвой травли. После совершения нападения он покончил с собой, его тело было обнаружено в туалете гимназии. В стране уже объявили трёхдневный траур в связи с трагедией.