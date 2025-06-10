МВД Австрии уточнило число убитых и раненых в результате кровавой бойни в школе

В австрийском городе Грац в результате жуткой стрельбы в школе погибли девять беззащитных человек, десятым оказался сам преступник. Различные ранения и травмы из-за случившейся трагедии получили по меньшей мере 12 граждан, сообщил глава МВД республики Герхард Карнер на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал ORF.

«На данный момент в результате этой национальной трагедии погибли девять человек, шесть женщин и трое мужчин, ещё 12 получили ранения, в некоторых случаях тяжёлые. Десятый погибший — это сам преступник, и я также могу подтвердить на данном этапе, что он действовал в одиночку», — заявил Карнер.