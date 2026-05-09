Учёные в Канаде выявили передачу птичьего гриппа через молоко овец

Канадские ветеринары обнаружили первые доказательства того, что высокопатогенный птичий грипп H5N1 и H5N5 может передаваться от заражённых овец их детёнышам вместе с молоком. Работа опубликована в журнале Science Advances и выполнена группой канадских ветеринаров под руководством научного сотрудника Национального центра экзотических болезней животных Канады Йоханнеса Берхейна.

«Эти вирусы сейчас стремительно эволюционируют и распространяются по новым популяциям животных, что несёт большую угрозу для их выживания и общественного здоровья. Мы обнаружили, что эти вирусы способны активно размножаться в молочных железах овец и передаваться вместе с молоком к их детёнышам, что важно учитывать при наблюдениях за распространением гриппа и при защите популяций домашних животных», — говорится в материале.

Интерес к теме возник после того, как европейские ветеринары зафиксировали на британской ферме возможный случай бессимптомного заражения овцы одной из форм высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, который ранее не поражал этих животных. В рамках эксперимента исследователи ввели частицы вирусов H5N1 и H5N5 в организм нескольких самок овец и проследили развитие инфекции и пути её передачи.

Полученные данные показали, что оба варианта вируса активно размножаются в молочных железах животных и накапливаются не только в тканях, но и в молоке. Ягнята заражались при кормлении, а затем могли распространять вирус дальше внутри стада при контакте с выменем других овец.

Инфицирование сопровождалось развитием мастита, повышением температуры тела и выраженной иммунной реакцией организма животных. Учёные также пришли к выводу, что передача инфекции возможна не только воздушно-капельным путём, но и через сырое овечье молоко. По мнению авторов исследования, этот фактор необходимо учитывать при фермерском уходе, сборе молока и разработке мер эпидемиологического контроля для предотвращения распространения инфекции.

Ранее в Италии в регионе Ломбардия был выявлен первый в Европе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2. У пациента подтверждён вирус A(H9N2) низкой патогенности животного происхождения. Медики уточняют, что заражение произошло за пределами Европы и могло быть связано с контактом с инфицированной птицей либо загрязнённой средой.