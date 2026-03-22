В Германии цены на яйца перед Пасхой взлетели до 8 евро из-за птичьего гриппа
Куриные яйца. Обложка © Life.ru
В Германии из-за птичьего гриппа возник острый дефицит яиц накануне католической Пасхи — цены взлетели до 8 евро за десяток. Об этом сообщает SHOT.
Жители Берлина скупили все запасы в магазинах, а там, где товар ещё остался, его теперь продают по 8 евро вместо прежних 2-3. Немцы вынуждены ехать за яйцами в пригороды. Власти обещают стабилизировать поставки через неделю.
Эпидемия птичьего гриппа продолжается с прошлого года. В Бранденбурге зафиксировано 18 вспышек, в городе Клеве погибло 340 тысяч кур. Фермерам, понёсшим крупные убытки, выплатили компенсацию 2,5 млн евро. В 14 муниципалитетах введён запрет на свободный выгул птицы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия вошла в пятёрку крупнейших производителей яиц в мире. Общемировое производство яиц в 2024 году достигло 1,78 триллиона штук. Более трети этого объёма, или 617,1 миллиарда, обеспечил Китай. В топ-5 по этому показателю также вошли Индия, Индонезия, США и Бразилия.
