В Германии цены на яйца перед Пасхой взлетели до 8 евро из-за птичьего гриппа

В Германии из-за птичьего гриппа возник острый дефицит яиц накануне католической Пасхи — цены взлетели до 8 евро за десяток. Об этом сообщает SHOT.

Жители Берлина скупили все запасы в магазинах, а там, где товар ещё остался, его теперь продают по 8 евро вместо прежних 2-3. Немцы вынуждены ехать за яйцами в пригороды. Власти обещают стабилизировать поставки через неделю.

Эпидемия птичьего гриппа продолжается с прошлого года. В Бранденбурге зафиксировано 18 вспышек, в городе Клеве погибло 340 тысяч кур. Фермерам, понёсшим крупные убытки, выплатили компенсацию 2,5 млн евро. В 14 муниципалитетах введён запрет на свободный выгул птицы.

