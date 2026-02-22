Россия вошла в топ-10 мировых производителей яиц

В 2024 году Россия заняла седьмое место среди крупнейших производителей яиц в мире. В расчёте на одного россиянина было произведено 317 яиц. Об этом говорится в данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые изучило РИА «Новости».

Общее мировое производство яиц в 2024 году составило 1,78 триллиона штук, что примерно равно 214 яйцам на человека. Лидером стала Китайская Народная Республика с 617,1 миллиардами яиц, или почти 35% мирового выпуска. В пятёрку крупнейших производителей также вошли Индия, Индонезия, США и Бразилия. В десятку стран с наибольшим объёмом производства вошли Мексика, Япония, Пакистан и Турция. Россия обеспечила 2,6% мирового выпуска — 46,4 миллиарда штук.

Ранее стало известно, что в Подмосковье производство куриных яиц ожидается ростом в четыре раза после запуска нового птицеводческого комплекса в деревне Пятница под Каширой. Предприятие, которое начнёт работу в 2027 году, станет одним из крупнейших в России и создаст около 300 рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит шесть миллиардов рублей.