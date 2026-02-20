Минсельхоз успокоил россиян насчёт роста оптовых цен на яйца

Россиянам не нужно бояться роста розничных цен на куриные яйца, так как такой расклад дел вряд ли произойдёт. Увеличение оптовой стоимости на продукцию не должно сильно сказаться на рознице. В этом заверили в Минсельхозе РФ.

«В настоящее время на фоне низких закупочных цен прошлого года и в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства наблюдается определённое повышение оптовых цен. При этом оно практически не окажет влияния на цены в рознице», — сказано в заявлении.

Как сообщалось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведёт постоянный мониторинг цен 90 крупнейших производителей куриных яиц. Всё дело в том, что оптовые цены на продукцию взлетели почти на 90% перед Масленицей и Пасхой. В рознице яйца подорожали умереннее: примерно на 5,7% за месяц и на 20,2% за последние полгода.