Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 14:10

Минсельхоз успокоил россиян насчёт роста оптовых цен на яйца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянам не нужно бояться роста розничных цен на куриные яйца, так как такой расклад дел вряд ли произойдёт. Увеличение оптовой стоимости на продукцию не должно сильно сказаться на рознице. В этом заверили в Минсельхозе РФ.

«В настоящее время на фоне низких закупочных цен прошлого года и в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства наблюдается определённое повышение оптовых цен. При этом оно практически не окажет влияния на цены в рознице», — сказано в заявлении.

В России объяснили падение продаж популярного крепкого алкоголя
В России объяснили падение продаж популярного крепкого алкоголя

Как сообщалось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведёт постоянный мониторинг цен 90 крупнейших производителей куриных яиц. Всё дело в том, что оптовые цены на продукцию взлетели почти на 90% перед Масленицей и Пасхой. В рознице яйца подорожали умереннее: примерно на 5,7% за месяц и на 20,2% за последние полгода.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минсельхоз РФ
  • Потребительский рынок
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar