25 марта, 12:50

Первый в ЕС случай заражения человека птичьим гриппом H9N2 выявлен в Ломбардии

В Италии зафиксирован первый в Европе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2. По данным Минздрава, инцидент произошёл в регионе Ломбардия.

Заражение, как сообщается, произошло за пределами Европы из-за контакта с инфицированной птицей или загрязнённой средой. У заболевшего, который имеет ослабленное здоровье и сопутствующие заболевания, выявлен вирус птичьего гриппа A(H9N2) низкой патогенности животного происхождения. Пациент госпитализирован, проводятся необходимые анализы и отслеживание контактов. Серьёзных угроз здоровью не обнаружено, ситуация под контролем.

Дополнительно отмечается, что вирусное заболевание у человека протекает в легкой форме, и ранее не было зафиксировано случаев межчеловеческой передачи вирусного агента.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге выявлен новый случай заражения оспой обезьян. Пациент госпитализирован в больницу имени Боткина и находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.

Наталья Демьянова
