Кровавые слёзы и смерть за считаные дни: Профессор МГУ предупредил о вспышке смертельного вируса
Вирусолог Аграновский назвал кровь из глаз симптомом вируса Марбург
Кровотечение из глаз, дёсен или других частей тела является характерным симптомом марбургской геморрагической лихорадки, обнаруженной в Уганде. По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, россиянам стоит сохранять осторожность при посещении эпицентров вируса.
По словам исследователя Боско Атукватсе, большинство туристов, побывавших в пещере с заражёнными летучими мышами, не носили масок, перчаток и не использовали иные средства защиты. При этом они находились в непосредственной близости от животных. Аграновский предупреждает, что не стоит недооценивать угрозу.
«Это весьма опасный вирус, высока вероятность летального исхода... Но, к счастью, лихорадка не передаётся по воздуху, поэтому не может стать основой для новой эпидемии», — добавил врач.
Передаётся лихорадка при контакте с телесными жидкостями и выделениями заражённого — например, со слюной, потом или рвотными массами. Марбург проникает в организм через слизистые оболочки, повреждения на коже, загрязнённые продукты, мясо летучих мышей, иных заболевших животных или при контакте с телами умерших.
Напомним, что вирус обнаружили в 2024 году как минимум в 15 странах Африки и Латинской Америки. Речь идёт, например, о Перу, Бразилии и Кении. Примечательно, что об опасности предупреждают только туристов из Европы. А год назад похожее заболевание унесло несколько жизней в Танзании.
