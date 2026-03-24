Роспотребнадзор взял на контроль новый случай оспы обезьян в Петербурге

Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится под строгим контролем Роспотребнадзора. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства по городу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что выявлен один лабораторно подтверждённый случай заболевания у жителя города. Заболевший незамедлительно госпитализирован в инфекционный стационар. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Пациент госпитализирован в больницу имени Боткина и находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Подробности о состоянии заболевшего и обстоятельствах заражения пока не раскрываются. С начала года в России зафиксировано пять случаев госпитализации с подозрением на эту инфекцию.