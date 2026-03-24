В Петербурге подтверждён новый случай заражения оспой обезьян

В Санкт-Петербурге выявили новый случай заражения оспой обезьян. Об этом стало известно SHOT.

Заболевшего госпитализировали в больницу имени Боткина. Сейчас он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Дополнительные подробности о состоянии пациента и обстоятельствах заражения на данный момент не приводятся.

За период с начала года зафиксировано 5 случаев госпитализации лиц с подозрением на оспу обезьян. Распределение по регионам следующее: 2 случая в Санкт-Петербурге и 3 случая в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Домодедовской больнице выписали одного из пациентов, проходивших лечение от оспы обезьян. Он полностью выздоровел и покинул стационар. При этом в больнице продолжает находиться ещё один пациент с подтверждённым диагнозом.