«Желудок был забит хлебом»: В Крыму едва не закормили лебедя до смерти

Обложка © VK / Парки столицы (Симферополь)

В Крыму активисты спасли от гибели очень толстого лебедя, которого туристы перекормили хлебом в пруду парка Гагарина. Птица едва двигалась и с трудом дышала. Об этом сообщила пресс-служба симферопольского учреждения «Парки столицы».

«Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Для спасения его срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом», — говорится в тексте.

Лебедю прочистили желудок и кишечник, а затем две недели выхаживали, чтобы наладить пищеварение и вернуть двигательную функцию. Первое время птица ела только с рук ветеринаров и училась заново здоровым привычкам в питании. Сейчас лебедя уже вернули в парк. Туристов и местных жителей предупредили о запрете скармливать пернатым хлебобулочные изделия, а также семечки, орехи и картофель. Вместо этого птицу можно угостить листьями салата, тёртой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом.

