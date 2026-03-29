У ворон нашли «карту мясных мест»: они запоминают, где волки чаще убивают добычу

Исследователи из Йеллоустона выяснили, что вороны находят падаль не только благодаря прямому следованию за волками, но и с помощью пространственной памяти. Они запоминают участки, где хищники чаще всего убивают жертв, и возвращаются туда снова, даже находясь далеко. Об этом пишет журнал Science.

В течение 2,5 лет учёные отслеживали перемещения 69 воронов, 20 волков и 11 пум, а также фиксировали места, где хищники оставляли туши. Длительное прямое следование за волками встречалось редко: за всё время наблюдений был зафиксирован лишь один такой случай.

«Вместо этого вороны воспринимают районы с высокой плотностью прежних убийств как предсказуемые кормовые точки и проверяют их снова, даже находясь далеко», — отмечают авторы исследования.

Такая стратегия особенно выгодна для падальщиков: хотя отдельную удачную охоту предсказать трудно, со временем в ландшафте формируются места, где добыча появляется чаще.

Исследователи считают, что открытие подтверждает высокий интеллект воронов и свидетельствует о наличии у них своеобразной ментальной карты, помогающей искать еду по накопленному опыту.

