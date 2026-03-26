Жительницы Кубани отбили молодого лебедя у озлобленного сородича

В Новороссийске четыре женщины спасли молодого лебедя, которого насмерть забивал агрессивный сородич. Об этом рассказала одна из героинь по имени Ирина в беседе с 360.ru.

Женщины спасли лебедя. Видео © 360.ru

Всё началось ещё зимой на Суджукской лагуне. Там несколько лет жила пара лебедей-шипунов, которая дважды выводила потомство. Однако в прошлом году яйца замёрзли во время морозов. По словам Ирины, самец тяжело пережил потерю и всю зиму гонял других птиц.

Один молодой лебедь не улетел весной после зимовки. Агрессор не давал ему есть, пернатый тощал и слабел. Однажды очевидица заметила, что старый лебедь загнал жертву на берег и избивает.

Молодой лебедь. Фото © 360.ru

Ирина кидала в нападавшего гальку, чтобы отпугнуть, и зашла по колено в воду. Несколько мужчин на пляже снимали происходящее на камеру, но не помогали. На подмогу пришли три женщины: одна прижала пострадавшего к земле, другая помогла перенести его в машину, третья связалась с волонтёрами.

Птицу обернули платком, чтобы не повредить шею, и отвезли в приют. Там её приняла девушка, которая участвовала в спасении животных после разлива мазута под Анапой. Спасённого назвали Счастье. Сейчас он находится в вольере, активно двигается и хорошо питается. В ближайшее время его выпустят на озеро Абрау-Дюрсо.

А ранее сердобольных жителей России призвали не доводить «пьяных» птиц до стресса. По словам специалиста, пернатые, употребляющие забродившие ягоды, действительно могут впасть в состояние, напоминающее опьянение. Попытки взять птицу в руки или накормить вызывает у неё сильнейший стресс, последствия которого могут быть опаснее самой интоксикации.