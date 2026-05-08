В Хабаровском крае отловили тигра, который постоянно выходил к людям

В Хабаровском крае специалисты госохотнадзора поймали амурского тигра, который регулярно появлялся рядом с селом Пушкино в Бикинском районе. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Хищника отловили 7 мая неподалёку от населённого пункта. По данным краевого управления охотничьего хозяйства, речь идёт о самце старше семи лет.

Во время первичного осмотра у животного не нашли видимых травм. В ближайшее время тигра обследуют ветеринары, которые оценят его состояние здоровья.

После завершения проверки решение о дальнейшей судьбе хищника примет Росприроднадзор.

