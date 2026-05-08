8 мая, 01:33

В Хабаровском крае отловили тигра, который постоянно выходил к людям

В Хабаровском крае специалисты госохотнадзора поймали амурского тигра, который регулярно появлялся рядом с селом Пушкино в Бикинском районе. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

В Хабаровском крае отловили тигра. Видео © VK / Центр «Амурский тигр»

Хищника отловили 7 мая неподалёку от населённого пункта. По данным краевого управления охотничьего хозяйства, речь идёт о самце старше семи лет.

Во время первичного осмотра у животного не нашли видимых травм. В ближайшее время тигра обследуют ветеринары, которые оценят его состояние здоровья.

После завершения проверки решение о дальнейшей судьбе хищника примет Росприроднадзор.

Названа сохраняющаяся популяция амурского тигра в России

Ранее Life.ru рассказывал, что отдых в глэмпинге в Хабаровском крае едва не закончился трагедией: на мужчину, решившего искупаться в банном чане, напал тигр. Суд обязал руководство базы выплатить пострадавшему и его семье 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photos martYmage

Артём Гапоненко
