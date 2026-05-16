Бросались на еду и загрызли четвёртого: Трёх истощённых кане-корсо нашли в тесной клетке под Гатчиной

Трёх собак породы кане-корсо, запертых в тесной клетке, обнаружили в посёлке Пудость Гатчинского района. По словам очевидцев, животные были истощены и находились в таких условиях, что не могли даже нормально сесть, пишет 78.ru.

Одной из первых тревогу забила местная жительница Наталья. Ночью она услышала громкий лай и скулёж, пошла на звук и на одном из участков увидела собак в тесной камере.

Жители попытались найти хозяев, однако выяснилось, что владельцев участка почти никто не знает: они появились в посёлке недавно. В итоге неравнодушные люди стали подкармливать животных. По их словам, собаки жадно набрасываются на еду и воду, одна из них даже может быть кормящей матерью.

Позже местным удалось связаться с владельцем животных. Как рассказала Елена, хозяин собак с 8 мая находится в больнице, а дом, где произошёл инцидент, он снимает. По её словам, раньше собак было четыре, но одну из них голодные животные загрызли и съели. Собственник дома якобы знал, что на участке находятся питомцы. После того как собаки устроили в помещении разгром, он запер их в клетке, где они пробыли два дня.

После огласки владелец приехал из больницы, собак на зоотакси отправили на платную передержку. Местные жители намерены обратиться к участковому, в ветеринарию и прокуратуру, чтобы добиться полной проверки. Волонтёры предполагают, что хозяин мог заниматься незаконным разведением щенков, и теперь добиваются изъятия животных.

Ранее в Ленинградской области нашли двух тяжело раненых собак. У животных обнаружили дробь в теле, а волонтёры считают, что по ним стреляли целенаправленно. Первого пса заметили в овраге у реки Приветная в посёлке Приветнинское. Он пролежал там несколько дней, пока случайный прохожий не увидел обессиленное животное и не помог его вытащить. Ветеринары нашли в её теле множественные осколки, один из них застрял в позвоночнике.