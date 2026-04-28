Кошек и собак могут внести в единый реестр: зачем в России хотят маркировать питомцев

В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных и их маркировании. Инициативу подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Документ предлагает закрепить понятие «единый реестр домашних животных» и ввести регистрацию питомцев в государственной информационной системе.

Правительство хотят наделить полномочиями определить, какие виды домашних животных подлежат маркированию и регистрации. Также кабмин должен будет установить сроки, порядок внесения данных и перечень сведений о питомцах и их владельцах.

Авторы инициативы считают, что единая система поможет формировать более ответственное отношение к животным. В пояснительной записке говорится, что реестр может упростить поиск хозяев потерявшихся питомцев и подтверждение принадлежности животного конкретному владельцу. Ещё одна цель — вывести в правовое поле разведение домашних животных и снизить число безнадзорных собак и кошек. В документе отмечается, что часть таких животных появляется на улицах после того, как они потерялись или были брошены владельцами.

Отдельно авторы законопроекта указывают на проблему переездов между регионами. Сейчас у субъектов могут быть свои базы и правила, а единый реестр должен избавить владельцев от повторной регистрации при смене места жительства. Если законопроект примут, существующие региональные базы промаркированных и зарегистрированных животных должны будут интегрировать в общую систему.

К слову, сейчас в России уже действует общий закон «Об ответственном обращении с животными»: он закрепляет базовые обязанности владельцев, запрет жестокого обращения и требования к содержанию питомцев. Но единого федерального реестра всех домашних животных пока нет — регистрацию кошек и собак регионы вводят по своим правилам. Например, в Московской области обязательной стала регистрация собак, а других питомцев можно ставить на учёт добровольно. За отсутствие регистрации собаки там предусмотрены штрафы.

Отдельно уже работает закон о маркировании и учёте животных в ветеринарных целях. Он нужен прежде всего для контроля заразных болезней и распространяется на категории животных, которые определяет государство. Учёт проводится бесплатно специалистами госветслужбы, а само маркирование владелец делает за свой счёт. Новый законопроект должен закрыть именно пробел по домашним питомцам: вместо разрозненных региональных баз предлагается создать единую систему, где данные о животном и владельце сохранятся при переезде, потере питомца или споре о принадлежности. То есть логика меняется от «регистрация по месту» к общей федеральной базе для всей страны.