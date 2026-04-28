28 апреля, 02:14

Мёртвого горбатого кита дважды выбросило на туристический пляж в Приморье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Donatas Dabravolskas

Тушу мёртвого горбатого кита вынесло на берег в туристическом районе Приморья. Местные жители обнаружили огромное животное в районе мыса Козий в Ливадии. По словам очевидцев, что тушу прибило к одному и тому же берегу уже во второй раз. Этот район пользуется популярностью у туристов.

Туша кита у берега в Приморье. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ksuprimorie

Две недели назад кита уже видели рядом с Находкой в бухте Мусатова. Тогда учёные установили, что животное погибло примерно три месяца назад. Специалисты отбуксировали тушу в море. Дело в том, что при разложении тело кита раздувается и может взорваться.

Но море снова вернуло мёртвое животное к берегу. Из-за туши по округе разносится неприятный запах разложения.

На видео попало столкновение сёрфера с выпрыгнувшим из воды китом у берегов США

Тем временем в Германии пытаются спасти горбатого кита Тимми, который выбросился на берег Балтийского моря. Животное застряло на отмели ещё 25 марта. Власти уже смирились — Тимми не спасти. Но недавно кит начал свободно двигаться в воде. Специалисты продолжают наблюдение за состоянием животного.

Лия Мурадьян
