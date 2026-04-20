Застрявший в Балтийском море кит Тимми начал двигаться, его хотят оснастить GPS

Горбатый кит, выбросившийся на берег Балтийского моря в Германии и застрявший там с 25 марта, начал свободно передвигаться в воде. Об этом пишет Der Spiegel.

Смерть застрявшего в западне животного считалась вопросом времени, власти даже разработали план на этот случай — предполагалось, что останки кита переработают в биодизельное топливо. Однако теперь спасатели сообщают о бодром состоянии Тимми и не исключают, что он сможет вернуться в воду самостоятельно.

Если это произойдёт, подготовлен запасной вариант. Катера сопровождения находятся в режиме ожидания. Они готовы доставить кита в Северное море, а затем — в Атлантический океан.

«Лодки готовы. Если горбатый кит полностью освободится, планируется оснастить его GPS-передатчиком для непрерывного отслеживания его местоположения — даже если он нырнёт», — следует из публикации.