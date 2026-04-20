Застрявший в Балтийском море кит Тимми начал двигаться, его хотят оснастить GPS
Der Spiegel: Застрявший на мели в ФРГ кит Тимми может свободно двигаться в воде
Горбатый кит, выбросившийся на берег Балтийского моря в Германии и застрявший там с 25 марта, начал свободно передвигаться в воде. Об этом пишет Der Spiegel.
Смерть застрявшего в западне животного считалась вопросом времени, власти даже разработали план на этот случай — предполагалось, что останки кита переработают в биодизельное топливо. Однако теперь спасатели сообщают о бодром состоянии Тимми и не исключают, что он сможет вернуться в воду самостоятельно.
Если это произойдёт, подготовлен запасной вариант. Катера сопровождения находятся в режиме ожидания. Они готовы доставить кита в Северное море, а затем — в Атлантический океан.
«Лодки готовы. Если горбатый кит полностью освободится, планируется оснастить его GPS-передатчиком для непрерывного отслеживания его местоположения — даже если он нырнёт», — следует из публикации.
Напомним, кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) был впервые обнаружен на песчаной отмели 23 марта, после чего экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший ему уйти на глубину 27 марта, однако уже 31 числа млекопитающее вновь село на мель. Длина Тимми составляет 12,35 метра, ширина — 3,20 метра, высота — 1,60 метра. Ослабленный кит находится в бухте уже 21 день. Кстати, в недавних публикациях немецкой прессы говорилось, что подъём воды вновь разрушил все планы спасателей помочь животному и теперь спасти его способно только чудо. Не исключено, что именно оно и произошло.
