27 апреля, 12:02

Видео, как Елена пробует снег, стало сенсацией. Ведь Елена — редкая амурская тигрица

Тигрицу Елену сняли за «дегустацией» снега в Приамурье

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Хинганском заповеднике в Амурской области на видео попала взрослая тигрица по кличке Елена. Животное сняли в ходе мониторинга мест обитания амурских тигров. На кадрах хищница не спеша облизывает заснеженную землю. Специалисты в шутку назвали это «дегустацией» снега.

Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Ролик появился на фоне резкого возвращения зимней погоды в столичный регион. 27 апреля Москву и область накрыли аномальные снегопады: уже выпала половина месячной нормы осадков. Из-за этого в соцсетях пошутили, что жители Москвы хорошо понимают тигрицу Елену. По прогнозам, снегопады могут продолжаться ещё несколько дней.

Амурский тигр занесён в Красную книгу. Мониторинг помогает специалистам отслеживать перемещения редких хищников и состояние их среды обитания.

Марина Фещенко
