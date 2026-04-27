Видео, как Елена пробует снег, стало сенсацией. Ведь Елена — редкая амурская тигрица
В Хинганском заповеднике в Амурской области на видео попала взрослая тигрица по кличке Елена. Животное сняли в ходе мониторинга мест обитания амурских тигров. На кадрах хищница не спеша облизывает заснеженную землю. Специалисты в шутку назвали это «дегустацией» снега.
Ролик появился на фоне резкого возвращения зимней погоды в столичный регион. 27 апреля Москву и область накрыли аномальные снегопады: уже выпала половина месячной нормы осадков. Из-за этого в соцсетях пошутили, что жители Москвы хорошо понимают тигрицу Елену. По прогнозам, снегопады могут продолжаться ещё несколько дней.
Амурский тигр занесён в Красную книгу. Мониторинг помогает специалистам отслеживать перемещения редких хищников и состояние их среды обитания.
